《傳聞》安寧（００１２８）旗下顯達俱樂部改建住宅計劃快成事

《傳聞》安寧（００１２８）股價有異動，昨日（１５日）急升０﹒１元，以０﹒９２元，

成交金額增加至７４００萬元。據悉，安寧旗下顯達俱樂部改建住宅計劃，短期內將在城規會商

討與審批，刺激昨日股價大幅上升，但現價不宜再高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

