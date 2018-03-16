《傳聞》安寧（００１２８）股價有異動，昨日（１５日）急升０﹒１元，以０﹒９２元，
成交金額增加至７４００萬元。據悉，安寧旗下顯達俱樂部改建住宅計劃，短期內將在城規會商
討與審批，刺激昨日股價大幅上升，但現價不宜再高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/03/2018 09:16
《傳聞》安寧（００１２８）旗下顯達俱樂部改建住宅計劃快成事
《傳聞》安寧（００１２８）股價有異動，昨日（１５日）急升０﹒１元，以０﹒９２元，
成交金額增加至７４００萬元。據悉，安寧旗下顯達俱樂部改建住宅計劃，短期內將在城規會商
討與審批，刺激昨日股價大幅上升，但現價不宜再高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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