《傳聞》會德豐購雲地利大廈５５伙，涉２０億元

《傳聞》土地註冊處資料顯示，跑馬地逾５０年舊樓雲地利大廈獲財團收購，涉資約２０億

元，料已購入逾８成業權，市場消息指買家為會德豐地產。

雲地利大廈位於跑馬地雲地利道１５號，１９６３年落成，樓齡５５年，屋苑合共６７伙，

實用面積介乎１０３８至１４７４平方呎。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

