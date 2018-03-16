《傳聞》土地註冊處資料顯示，跑馬地逾５０年舊樓雲地利大廈獲財團收購，涉資約２０億
元，料已購入逾８成業權，市場消息指買家為會德豐地產。
雲地利大廈位於跑馬地雲地利道１５號，１９６３年落成，樓齡５５年，屋苑合共６７伙，
實用面積介乎１０３８至１４７４平方呎。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/03/2018 09:01
《傳聞》會德豐購雲地利大廈５５伙，涉２０億元
《傳聞》土地註冊處資料顯示，跑馬地逾５０年舊樓雲地利大廈獲財團收購，涉資約２０億
元，料已購入逾８成業權，市場消息指買家為會德豐地產。
雲地利大廈位於跑馬地雲地利道１５號，１９６３年落成，樓齡５５年，屋苑合共６７伙，
實用面積介乎１０３８至１４７４平方呎。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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