《傳聞》阿里最快夏天回Ａ

《傳聞》外地傳媒引述消息人士透露，阿里巴巴正研究Ａ股上市方案，最快可能在今年夏天

於內地第二上市。

對於傳聞，阿里對傳媒回應，指在美國上市那一天就表明，只要條件允許就會回到內地上市

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

