《魚缸博客》新城（１０３０）管理層雄心勃勃，８﹒３銀破頂在望

《魚缸博客》魚缸近來每日幾乎都係同樣玩法：先低開，之後收窄跌幅，今日（１６日）上

午暫時都係咁嘅格局。魚缸暫時接近３１８００點似乎都有大阻力，不過技術上，只要魚缸每日

可以升ＤＤ，好快十天線就升得破五十天線，到時利好訊號一出，就可以加大好友信心。同時，

藍戰士ＱＱ（００７００）下星期三（２１日）放榜，希望佢業績好好睇睇，從而推升魚缸升破

２月２７日高位３１７９８點，咁之後就無阻力啦！

隨住孖屐好返Ｄ，唔炒股份唔覺唔覺，就升咗好多，好似神州磚頭佬新城（０１０３０）咁

，股價喺２月份因為大市唔好而插到落最低５﹒１５銀，不過用咗一個月多Ｄ，而依家逼近返８

銀水平！

公司早前公布業績，全年多賺１﹒７倍，公司執董仲喺業績會上表示，話公司唔打算再提私

有化，仲強調公司股價存在好大改善空間。公司將今年合同銷售額目標大幅提高到１８００億人

仔，雄心勃勃，證明管理層都睇好公司未來表現！

股價初步阻力位係歷史新高８﹒３銀，若然突破，公司早前發行過可換股債，行使價係每股

１０﹒４９６銀，可以作為目標嘅一個參考。建議缸友可以喺７﹒５銀左右上車，初步以歷史新

高８﹒３銀為目標，到時就算破唔到新高，離場都有一成左右利潤呀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

