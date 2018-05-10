《傳聞》外電消息指，福特和林肯品牌汽車於中國海關通關遭延遲，中國官員要求進行額外
的技術檢查。據悉，寶馬等其他美國出產汽車品牌亦受影響，有關情況於兩周前已開始發生。
福特駐上海發言人回應外電指正密切關注港口情況；寶馬發言人則指截至上周其美產汽車未
有出現通關遭延遲的情況；戴姆勒發言人指正密切關注中美貿易戰的談判進展。中國海關方面未
有回應外電查詢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/05/2018 09:01
【貿易開戰】福特等美產汽車於中國通關遭延遲，寶馬奔馳或受影響
《傳聞》外電消息指，福特和林肯品牌汽車於中國海關通關遭延遲，中國官員要求進行額外
的技術檢查。據悉，寶馬等其他美國出產汽車品牌亦受影響，有關情況於兩周前已開始發生。
福特駐上海發言人回應外電指正密切關注港口情況；寶馬發言人則指截至上周其美產汽車未
有出現通關遭延遲的情況；戴姆勒發言人指正密切關注中美貿易戰的談判進展。中國海關方面未
有回應外電查詢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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