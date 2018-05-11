《魚缸博客》大灣區規劃出台前，現價吸納龍光（３３８０）諗得過

《魚缸博客》花旗國同神州貿易戰雖然仲係沒完沒了，但冇消息都算係好消息，加上油價勁

跳彈床，帶動道指連彈六日，香江魚缸亦暫時連升咗五日，仲突破埋３１０００關口。其實，後

市仲有幾個好消息，嚟緊中央就會出台大灣區規劃，唔少親中人士話日後只有「大灣區人」，唔

再有「香江人」，博客除咗得啖笑外，亦都證明大灣區前景幾咁勢不可擋。

大灣區要發圍，基建同樓就一定唔少得，龍光地產（０３３８０）又係廣東一帶嘅磚頭大佬

之一，理應會非常受惠大灣區發展。雖然中央話過唔會減弱樓市宏觀調控，但「孖屐」一早就已

經預咗，加上又可以降低內房風險，未嘗唔係一件好事。另外，唔少磚頭今年頭四個月嘅銷售都

好省鏡，龍光銷售額就勁升近８１巴仙，至２０７億人仔，單計四月份就按年升咗近２２巴仙，

至４８億人仔。

雖然龍光嘅舊年銷售只有４百幾億，但佢舊年嘅毛利率同純利率都跑贏唔少千億內房，分別

有３４﹒３７巴仙同２３﹒５７巴仙，同樣係廣東磚頭大佬嘅萬科就只有３２﹒３３巴仙同

１１﹒８２巴仙。

中銀國際早排有報告就預測，龍光今年銷售將達到６６０億人仔以上，毛利率仲有進一步擴

闊空間。花旗亦都唱好話，龍光資源豐富，利潤率更係跑贏唔少街坊，今年業績有望可以超過「

孖屐」預期。

隨住大灣區規劃就嚟出台，加上龍光潛力十足，股價前景可以睇高一線。技術上，龍光近期

主要喺橫行區間上落，可考慮吼位現價買入，待突破橫行區間頂部１２蚊兼企穩後，應可進一步

挑戰山頂位１２﹒８８銀。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

