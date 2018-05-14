《傳聞》深高速（５４８）拓環保業，東江（８９５）增危廢處理力

《傳聞》深高速（００５４８）上周五（１１日）再創新高，升上８﹒４７元，上升

０﹒２１元。據悉除了交通基建之外，環保業務亦是重點拓展業務，支持股價呈現強勢表現，宜

待回落至８﹒２元附近低吸。

另一方面，東江環保（００８９５）上周五（１１日）力守１１﹒９４元，微升０﹒１４元

。據聞東江繼續擴大危廢處理能力，今年可能增加７０萬噸，對股價有正面影響，在１１﹒５元

至１１﹒６元可留意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

