《傳聞》蘋果將於９月推出４款新手機

《傳聞》市場消息指，蘋果將於今年９月推出４款新手機，包括被視為低價版ｉＰｈｏｎｅ

Ｘ的ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ二代、ｉＰｈｏｎｅ Ｘｓ，ｉＰｈｏｎｅ Ｘｓ Ｐｌｕｓ及ｉＰｈ

ｏｎｅ９。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

