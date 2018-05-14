《傳聞》環球醫療（０２６６６）尋求３﹒５億美元三年期貸款

《傳聞》市場消息人士指出，環球醫療（０２６６６）尋求３﹒５億美元等值三年期貸款，

息率為香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）或倫敦銀行間拆放利率（Ｌｉｂｏｒ）加１５０個點子

。農銀香港分行、建銀亞洲、創興銀行、浦發行香港分行和交行香港分行為牽頭行兼簿記行。

貸款所獲資金將用於一般資本用途。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

