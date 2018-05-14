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即市新聞

14/05/2018 11:58

《魚缸博客》傳蘋果９月出新機，瑞聲（２０１８）今放榜或追落後

　　《魚缸博客》沉寂多時香江魚缸終見喜息，雖然魚缸３、４月曾見反彈，但都只屬消息炒作
，始終未能企穩三萬一，難令缸友安心。但今日（１４日）香江魚缸不但延續上周強勢穩守三萬
一，花旗國話事人「侵侵」更明言放生中興，指同「朋友仔」習大大對中美貿易戰嘅談判順利，
香江魚缸今日可謂天朗氣清，六連升可期！
　　有消息指蘋果將會於９月推出４款新手機，包括平價版ｉＰｈｏｎｅＸ、ｉＰｈｏｎｅＸｓ
、ｉＰｈｏｎｅＸｓ　Ｐｌｕｓ同ｉＰｈｏｎｅ９，雖然蘋果上一輪產品嘅銷售情況未如理想，
但新機傳聞同中興獲救消息一出，舜宇（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）等手機設備股
依然獲炒高。德銀早前發研究報告指，雖然市場對於ｉＰｈｏｎｅ市場銷售看法審慎，亦估計新
ｉＰｈｏｎｅ唔會有新科技或重大升級，但德銀認為新ｉＰｈｏｎｅ屏幕面積有擴大嘅趨勢，從
歷史數據可見，屏幕面積擴大往往較其他設備升級對銷售已言更為重要，因此對於未來
ｉＰｈｏｎｅ周期看法相對正面。
　　舜宇、瑞聲等手機設備股今個月都見反彈，截至前收市日（１１日），今個月升幅分別為逾
９巴仙及逾６巴仙。瑞聲升幅較落後。雖然大摩早前調低對瑞聲目標，但調整後嘅目標價仍與德
銀目標睇齊１６０銀，較前收市價１２１﹒７銀仍高出逾３１巴仙，兩行齊予「掃貨」評級。
　　博客當然明白缸友對於蘋果銷售預期審慎，但瑞聲嘅客戶多元化，除咗蘋果外，更可受惠於
Ａｎｄｒｏｉｄ手機銷售表現。加上今日將會派首季成績表，瑞聲可望追落後，首階段目標重上
４月高位１５０銀，中線有望突破大行目標１６０銀！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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