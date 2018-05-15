《傳聞共賞》鐵塔最快７月上市，中美就中興和農產品關稅快達協議

《傳聞共賞》中國鐵塔最快７月上市，三大電訊商持股逾九成

中美接近就中興（００７６３）和農產品關稅達成協議

北水力吸中信証券（０６０３０）

基金掃中旅（００３０８）

恆安（０１０４４）電商呈高增長



《昔日傳聞》蘋果將於９月推出４款新手機

ＴＬ天然氣（０８５３６）上限０﹒４８元定價

深高速（００５４８）拓環保業務

東江（００８９５）增危廢處理能力

螞蟻金服接近達成１００億美元融資協議

浙江吉利據稱選擇花旗等投行為沃爾沃汽車ＩＰＯ

兗煤（０１１７１）炒銷售增長

中移動（００９４１）推進５Ｇ試點

復星國際有興趣收購麥當勞雞塊供應商Ｋｅｙｓｔｏｎｅ

美國汽車於中國遭遇通關延遲，寶馬奔馳或受影響

吉利（００１７５）下半年將推出多款新能源汽車

復星醫藥（０２１９６）增研發力度

內地新金融服務業風險管理規定草案快發布

海航計劃向旗下基金出售子公司股份

首套房利率續上升

成品油價漲勢未止

太保（０２６０１）拓金融科技

華潤置地（０１１０９）加強在大灣區發展

新地郭炳湘放棄分產判決上訴，望談判解決

南豐集團或中標九龍灣傲騰廣場物業，出價８０億元

華潤燃氣（０１１９３）建充電樁擴盈利來源

中車時代（０３８９８）炒業務改善

周大福（０１９２９）布局二三線城市

大灣區樓市調控趨緊防炒風

雀巢擬收購星巴克超市銷售業務，不包括門市業務

中方擬設立４７４億美元新基金，促進半導體行業發展

內地推動農機智能化捧一拖拉機（０００３８）

安踏（０２０２０）炒加注童裝市場

電企盈利改善，光伏市場回暖

光大國際（００２５７）炒收入穩增

中鐵（００３９０）海外收入增

小米上市涉優先股轉換，或錄過百億元公允值虧損

華電國際（０１０７１）炒發電增

天虹紡織（０２６７８）擴產

華潤啤酒（００２９１）市佔升續有併購

騰訊音樂邀投行安排美上市籌最多４０億美元

浪潮（００５９６）雲業務用戶急增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

