《傳聞》恒安（０１０４４）電商呈高增長

《傳聞》市場消息稱，恆安國際（０１０４４）積極拓展紙巾、衛生巾與紙尿褲等電商業務

，成效突出，近年銷售接近年一倍增速，預期高增長可持續，對股價有支持作用，昨日

（１４日）急升４％，以７１﹒９元收市，７０元以下承接力頗強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

