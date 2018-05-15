《傳聞》市場消息稱，恆安國際（０１０４４）積極拓展紙巾、衛生巾與紙尿褲等電商業務
，成效突出，近年銷售接近年一倍增速，預期高增長可持續，對股價有支持作用，昨日
（１４日）急升４％，以７１﹒９元收市，７０元以下承接力頗強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/05/2018 09:15
《傳聞》恒安（０１０４４）電商呈高增長
《傳聞》市場消息稱，恆安國際（０１０４４）積極拓展紙巾、衛生巾與紙尿褲等電商業務
，成效突出，近年銷售接近年一倍增速，預期高增長可持續，對股價有支持作用，昨日
（１４日）急升４％，以７１﹒９元收市，７０元以下承接力頗強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|FOCUS16/05/2018
【FOCUS】朝官媒警告三思「特金會」命運 恩恩心理測試侵侵
|FOCUS16/05/2018
【FOCUS】美債息近7年高 VS 港樓呎價望3萬
|中國故事16/05/2018
業務符國策 客戶為龍頭 克來機電後勁十足
|板塊分析16/05/2018
全民健身 消費升級 體育用品股開波
|剖析天下16/05/2018
人幣原油期貨 無礙美元地位
|中國故事16/05/2018
【中日破冰】啟動聯絡機制 加大QRFII額度
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰