《傳聞》市場消息指，繼首家以同股不同權身分上市的小米後，由內地三大電訊商中移動（
００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）注入資產組成及持股逾九成的中國
鐵塔，昨日（１４日）亦已上載初步招股文件，擬於７至８月在本港主板上市。
此前已傳出?塔計劃集資１００億美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/05/2018 09:01
《傳聞》中國鐵塔最快７月上市
《傳聞》市場消息指，繼首家以同股不同權身分上市的小米後，由內地三大電訊商中移動（
００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）注入資產組成及持股逾九成的中國
鐵塔，昨日（１４日）亦已上載初步招股文件，擬於７至８月在本港主板上市。
此前已傳出?塔計劃集資１００億美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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