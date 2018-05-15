《傳聞》華潤置地尋求１４８億元五年期貸款，息率Ｈ＋１１０點子

《傳聞》市場消息人士指出，華潤置地（０１１０９）尋求一筆１４８億元五年期銀團貸款

，息率為香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）加１１０點子，作為再融資及一般企業用途。

星展銀行為協調行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

