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即市新聞

15/05/2018 12:00

《魚缸博客》三生製藥（１５３０）強勢創新高，不妨買定一注傍身

　　《魚缸博客》中美貿易戰憂慮紓緩，華爾街股市再彈起，道指連升八日，收報２４８９９點
，升６８點。本地魚缸升咗咁多日，終於喺股王ＱＱ（００７００）偏軟下，暫時坐低超過三百
點休息一陣。缸友都關心股王聽日（１６日）公布嘅季績表現會係點。不過有班魚毛就好似唔同
魚缸同步，自己繼續彈高，更越戰越勇添！無錯喇，講緊嘅就係一眾醫藥佬。
　　今日博客想講嘅就係逆市破頂嘅三生製藥（０１５３０），到底係咩原因可以令佢突圍而出
呢。呢條魚毛主要研發生物藥物嘅領域，產品覆蓋腫瘤、自身免疫、腎科、代謝科與皮膚科等治
療領域，仲有幾項糖尿病藥物嘅商業化權利，業務算係幾全面。加上依家祖國醫療科技越來越進
步，人嘅壽命都越來越長喇，產品需求有保證。
　　睇埋佢上年嘅成績表，全年盈利９﹒４億元人仔，按年增逾三成，而收入３７﹒３億人仔，
按年增超過三成，算係唔錯喇！可以畀信心去往後嘅增長。
　　唔差在睇埋大行點睇喇，交銀國際前幾日先畀咗２１﹒６銀嘅「他屐」，同埋「掃貨」評級
，不過睇嚟跟住依家呢個勢頭，應該唔使好耐就可以突破，因為暫時都高見２０﹒５５銀歷史新
高，好強勢。雖然現價升咗一段時間，但都仲可以買定一注傍身。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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