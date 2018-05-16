《傳聞》光大控股（００１６５）昨日（１５日）力守１７元水平，以１７﹒２２元收市，
上升８仙。據悉光大控股將會推出大灣區基金，配合粵港澳大灣區規劃即將出台，在１６﹒８元
至１７元水平，具有一定值博率。
另一方面，內地追求健康生活，令涼茶飲料市場佔有率逐步增加，成為推動近日白雲山
（００８７４）股價愈升愈有的因由之一。昨日（１５日）大升１２％，以３７﹒４５元
，升勢過急，小心有回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/05/2018 09:12
《傳聞》光控將推大灣區基金，涼茶飲料市佔增炒白雲山
《傳聞》光大控股（００１６５）昨日（１５日）力守１７元水平，以１７﹒２２元收市，
上升８仙。據悉光大控股將會推出大灣區基金，配合粵港澳大灣區規劃即將出台，在１６﹒８元
至１７元水平，具有一定值博率。
另一方面，內地追求健康生活，令涼茶飲料市場佔有率逐步增加，成為推動近日白雲山
（００８７４）股價愈升愈有的因由之一。昨日（１５日）大升１２％，以３７﹒４５元
，升勢過急，小心有回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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