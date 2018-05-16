《魚缸博客》阿爺發展航空業，東航（６７０）數據夠靚仔有運行！

《魚缸博客》肥仔恩因為不滿美韓軍演，叫停同南韓嘅高層次對話，甚至威脅取消下個月嘅

朝美峰會，搞到區內氣氛又緊張起嚟。另一方面，神州同花旗兩國就貿易談判磋商當中，中美兩

國係咪可以和好，亦係未知之數。咁多不明朗因素之下，魚缸睇怕又要回軟一排先可以再企返起

身。

近日鐵鳥股都公布營運數據，東航（００６７０）嘅數據就可以話好靚仔啦，公司首四個月

載客錄得３８９９萬人次，按年增近一成。如果單計四月份，載客量就達１０２７萬人次，增

１５巴仙。貨運量方面都唔錯，首四個月載運量２﹒９４億噸，按年都有４巴仙升幅。

另一方面，神州大力促進物流業發展，長遠亦有利航運業。最近民航局已經表示，鼓勵航空

公司積極進入北京新機場經營，支持大家開發至北京新機場嘅航線，可見內地大城市現有嘅機場

似乎不敷應用，未來需要大大擴展。另外，內地亦強調發揮航空物流，以推動臨空經濟發展，所

以東航有望食住國家發展嘅趨勢。

中金維持東航「買入」評級，他屐８﹒１銀。近日東航喺十天線（６﹒４１銀）之上盤旋，

股價表現穩定，缸友不妨依家先買一注，等股價突破７﹒５銀時再入第二注啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

