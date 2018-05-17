《傳聞》近日龍光地產（０３３８０）走勢轉強，昨日（１６日）升上１２﹒６６元，上升
０﹒１６元。據悉龍光將推出多個位於粵港澳大灣區新樓盤，將食正大灣區概念，預期今年樓盤
銷售增逾五成，在１２﹒４元至１２﹒５元可收集。
另一方面，由於水泥行業供給側改革，踏入第二季，水泥價格繼續保持去年第四季高水平，
令水泥企業毛利擴大。海螺（００９１４）昨日（１６日）升上４９﹒５元，上升０﹒８５元，
向上突破５０元可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/05/2018 09:17
《傳聞》龍光（３３８０）推新樓盤，海螺（９１４）炒毛利擴大
《傳聞》近日龍光地產（０３３８０）走勢轉強，昨日（１６日）升上１２﹒６６元，上升
０﹒１６元。據悉龍光將推出多個位於粵港澳大灣區新樓盤，將食正大灣區概念，預期今年樓盤
銷售增逾五成，在１２﹒４元至１２﹒５元可收集。
另一方面，由於水泥行業供給側改革，踏入第二季，水泥價格繼續保持去年第四季高水平，
令水泥企業毛利擴大。海螺（００９１４）昨日（１６日）升上４９﹒５元，上升０﹒８５元，
向上突破５０元可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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