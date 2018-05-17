《傳聞》華潤啤酒（００２９１）再傳併購

《傳聞》華潤啤酒（００２９１）昨日（１６日）上升１﹒６元，收３６﹒０５元，走勢悅

目。市場再傳出華潤啤酒併購好事近，有助市場佔有率進一步擴大，３４元至３５元依然是理想

的吸納價位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

