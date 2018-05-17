《傳聞》外地傳媒報道，中國國家主席習近平的首要經濟智囊劉鶴，樂觀認為可以與美國達
成貿易協議。
據悉，雙方會談中沒有討論中興通訊（００７６３）和中國威脅實施的潛在報復。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/05/2018 09:01
《傳聞》劉鶴樂觀認為中美可以達成貿易協議
《傳聞》外地傳媒報道，中國國家主席習近平的首要經濟智囊劉鶴，樂觀認為可以與美國達
成貿易協議。
據悉，雙方會談中沒有討論中興通訊（００７６３）和中國威脅實施的潛在報復。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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