《傳聞》劉鶴樂觀認為中美可以達成貿易協議

《傳聞》外地傳媒報道，中國國家主席習近平的首要經濟智囊劉鶴，樂觀認為可以與美國達

成貿易協議。

據悉，雙方會談中沒有討論中興通訊（００７６３）和中國威脅實施的潛在報復。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

