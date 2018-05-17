《傳聞》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團叙福樓
（０１９７８）首兩日錄得孖展額１４﹒２億元，超購逾５３倍。
叙福樓於將於明日（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及
２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續費，入
場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/05/2018 09:01
《傳聞》叙福樓（０１９７８）孖展暫超購逾５３倍
《傳聞》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團叙福樓
（０１９７８）首兩日錄得孖展額１４﹒２億元，超購逾５３倍。
叙福樓於將於明日（１８日）中午招股，公司擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及
２０００萬股在港公開發售，招股價為１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續費，入
場費約２６２６﹒２元。該股預計５月３０日於聯交所主板掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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