《魚缸博客》神州天然氣儲備政策續推進，中集安瑞科前景無限

《魚缸博客》重磅藍戰士ＱＱ（００７００）季績總算冇令缸友失望，但魚缸今朝（１７日

）最多只係彈起３０６點，冇幾耐更最多碌低７８點，低見３１０３１點。事實上，花旗國十年

期債息近排表現強勢，仲一舉征服埋三厘關口，加上中美貿易談判有唔少阻滯，睇嚟魚缸後市表

現仍然堪憂。

另一方面，侵侵再次制裁伊朗嘅情況下，油價近排節節上升，以巴危機再度緊張，中東局勢

風雲色變，油價嚟緊突破８０美金關應可指日可待。油價上升，傳統上除咗「三桶油」受惠外，

燃氣街坊亦都有望坐順風車，事關天然氣作為神州嘅替代能源，而天然氣又同時作為神州最重要

嘅清潔能源之一，煤改氣政策持續加速前進，天然氣需求自然可以睇高一線。

眾多街坊入面，中集安瑞科（０３８９９）為天然氣設備行業龍頭，目前喺液化天然氣

（ＬＮＧ）設備「孖屐」上嘅市佔率高達五成。神州早排宣布，會擴大國內天然氣儲備，到

２０２０年，天然氣儲備能力由而家神州消費量嘅少於６巴仙，提高至１６巴仙，以確保去到冬

天嘅時候「孖屐」會夠氣用。

新政策出台，大和亦都因為咁唱好中集安瑞科，話佢係呢項新政策嘅主要受益者，重申「掃

貨」評級，「他屐」１０﹒５銀。國泰君安早排亦都調高佢嘅「他屐」，由８蚊升至１０蚊，評

級由「增持」升至「買入」。

技術上，該股喺上個禮拜高見８﹒７５銀後反覆回落，呢幾日都主要喺條十天線（約

８﹒０７８銀）徘徊，若後市可以企穩喺十天線，應可進一步挑戰８﹒８銀阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

