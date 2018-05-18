《傳聞》航運運費上升資金捧中國遠洋（０１９１９）

《傳聞》市場消息稱，踏入第二季，歐洲線、美西線與美東線等航運運費有不同程度升幅，

介乎一至兩成，這對航運業經營有正面影響。中國遠洋（０１９１９）升上４﹒３３元，為三個

月高位，似有向上突破跡象。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

