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即市新聞

18/05/2018 09:05

《傳聞》新高教（２００１）炒併購，李寧（２３３１）海外擴專營

　　《傳聞》新高教集團（０２００１）昨日（１７日）升上７﹒３９元高位，上升０﹒１３元
。據聞新高教集團計劃併購內地民營高等教育學校，目標地區為內地中西部與東北部，宜待股價
回落至７﹒１元至７﹒２元低吸。
　　另一方面，李寧（０２３３１）昨日（１７日）再發力，升上９﹒４元，大升０﹒６７元。
據悉，李寧打入最受歡迎出海中國品牌前２０名，將趁勢增加海外專營店數目，擴大市場佔有率
，短期股價繼續強勢，可向上挑戰１０元大關。
　　
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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