《傳聞》２１世紀教育截孖展超購逾４９倍

《傳聞》市場消息指，２１世紀教育（０１５９８）昨日（１７日）截止孖展認購，錄得

２０﹒４５９億元孖展額，相當於公開發售集資４１００萬元計超購逾４９倍。

該股將全球發行３﹒６億新股，香港共開發售及國際發售佔比為１比９，招股價介乎０﹒７

９元至１﹒１３元。每手３０００股，連同手續費，每手入場費３４２４元，料本月２９日主版

上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

