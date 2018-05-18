《傳聞》市場消息指，２１世紀教育（０１５９８）昨日（１７日）截止孖展認購，錄得
２０﹒４５９億元孖展額，相當於公開發售集資４１００萬元計超購逾４９倍。
該股將全球發行３﹒６億新股，香港共開發售及國際發售佔比為１比９，招股價介乎０﹒７
９元至１﹒１３元。每手３０００股，連同手續費，每手入場費３４２４元，料本月２９日主版
上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/05/2018 09:01
《傳聞》２１世紀教育截孖展超購逾４９倍
《傳聞》市場消息指，２１世紀教育（０１５９８）昨日（１７日）截止孖展認購，錄得
２０﹒４５９億元孖展額，相當於公開發售集資４１００萬元計超購逾４９倍。
該股將全球發行３﹒６億新股，香港共開發售及國際發售佔比為１比９，招股價介乎０﹒７
９元至１﹒１３元。每手３０００股，連同手續費，每手入場費３４２４元，料本月２９日主版
上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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