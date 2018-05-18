《傳聞》中國提出每年削減２千億美元美國貿易逆差方案

《傳聞》外電引述多名美國官員表示，中國已經向特朗普總統提出了一個方案，包括購買美

國商品以及其他措施，冀將美國對華每年的貿易逆差削減約２０００億美元。

一位消息人士指出，中國的提議之中，美國飛機製造商波音將是主要受益者之一。

另外，美國總統特朗普在白宮會見正在美國訪問的中國國務院副總理劉鶴，雙方就中美經貿

關係深入交換意見。



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