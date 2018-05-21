《傳聞共賞》螞蟻金服禁投資者買騰訊，駿碼科技孖展暫輕微超購

《傳聞共賞》螞蟻金服限制投資者不可買騰訊（００７００）

駿碼科技（０８４９０）孖展暫輕微超購

越地（１２３）增持土儲，神州租車（０６９９）租賃率升



《昔日傳聞》２１世紀教育截孖展超購逾４９倍

中國提出每年削減２千億美元美國貿易逆差方案

航運運費上升資金捧中國遠洋（０１９１９）

新高教集團（０２００１）炒併購

李寧（０２３３１）擴海外專營店

劉鶴樂觀認為中美可以達成貿易協議

叙福樓（０１９７８）孖展暫超購逾５３倍

龍光（０３３８０）推新樓盤

海螺（００９１４）炒毛利擴大

華潤啤酒（００２９１）再傳併購

中芯（００９８１）訂購首批ＥＵＶ光刻機

涼茶飲料市佔增炒白雲山（００８７４）

光控（００１６５）將推大灣區基金

中國鐵塔最快７月上市，三大電訊商持股逾九成

中美接近就中興（００７６３）和農產品關稅達成協議

北水力吸中信証券（０６０３０）

基金掃中旅（００３０８）

恆安（０１０４４）電商呈高增長

蘋果將於９月推出４款新手機

ＴＬ天然氣（０８５３６）上限０﹒４８元定價

深高速（００５４８）拓環保業務

東江（００８９５）增危廢處理能力

螞蟻金服接近達成１００億美元融資協議

浙江吉利據稱選擇花旗等投行為沃爾沃汽車ＩＰＯ

兗煤（０１１７１）炒銷售增長

中移動（００９４１）推進５Ｇ試點

復星國際有興趣收購麥當勞雞塊供應商Ｋｅｙｓｔｏｎｅ

美國汽車於中國遭遇通關延遲，寶馬奔馳或受影響

吉利（００１７５）下半年將推出多款新能源汽車

復星醫藥（０２１９６）增研發力度

內地新金融服務業風險管理規定草案快發布

海航計劃向旗下基金出售子公司股份

首套房利率續上升

成品油價漲勢未止

太保（０２６０１）拓金融科技

華潤置地（０１１０９）加強在大灣區發展



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

