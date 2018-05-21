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即市新聞

21/05/2018 09:20

《傳聞》越地（１２３）增持土儲，神州租車（０６９９）租賃率升

　　《傳聞》越秀地產（００１２３）走勢有向上突破之勢，上周五（１８日）升上１﹒８４元
，上升６仙。據悉越秀手上土儲超逾１６００萬方米，仍進一步增加，目標地區包括粵港澳大灣
、長三角與環渤海地區的城市，短期目標價為２元。
　　另外，神州租車（００６９９）股價上周五一度升上８﹒５７元，創出一年新高位。據悉神
州租車正向新一代汽車共享平台進軍，推出汽車分時共享服務，進一步提升汽車租賃利用率，對
股價有正面影響。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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