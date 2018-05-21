《傳聞》外地傳媒引述消息人士指，阿里在關聯公司螞蟻金服最新一輪１００億美元（約７
８０億元）的私募融資中，定下罕見的投資限制，投資者不可投資或增加其在騰訊（００７００
）和京東控制的公司股份。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/05/2018 09:01
《傳聞》螞蟻金服限制投資者不可買騰訊（００７００）
《傳聞》外地傳媒引述消息人士指，阿里在關聯公司螞蟻金服最新一輪１００億美元（約７
８０億元）的私募融資中，定下罕見的投資限制，投資者不可投資或增加其在騰訊（００７００
）和京東控制的公司股份。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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