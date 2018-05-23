  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2018 09:19

《傳聞》國泰（０２９３）珠三角市場擴大，佔營業額比重半成以上

　　《傳聞》受惠粵港澳大灣區建設，據悉珠三角市場佔國泰航空（００２９３）營業額比重持
續上升﹒已達到半成以上。隨著高鑯及廣珠澳大橋開通，珠三角市場成為國泰業務增長亮點
１２﹒５元至１２﹒６元可留意。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態23/05/2018
Sony 179億增購EMI 成最大唱片商
生財有道21/05/2018
【A股入摩】基金界指獲納入股份增長佳估值低 看好消費升級板塊
FOCUS21/05/2018
【FOCUS】貿易聯合聲明解讀各異 中國意在Buy Time
國際動態21/05/2018
LG掌舵人病逝 養子具光謨繼任
興證快訊21/05/2018
騰訊業績
生財有道18/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台 物業發展食正概念
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】【DIVA Channel x Le French GourMay】賞 Sky 726 浪漫雙人晚餐

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN