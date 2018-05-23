《傳聞》受惠粵港澳大灣區建設，據悉珠三角市場佔國泰航空（００２９３）營業額比重持
續上升﹒已達到半成以上。隨著高鑯及廣珠澳大橋開通，珠三角市場成為國泰業務增長亮點
１２﹒５元至１２﹒６元可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/05/2018 09:19
《傳聞》國泰（０２９３）珠三角市場擴大，佔營業額比重半成以上
《傳聞》受惠粵港澳大灣區建設，據悉珠三角市場佔國泰航空（００２９３）營業額比重持
續上升﹒已達到半成以上。隨著高鑯及廣珠澳大橋開通，珠三角市場成為國泰業務增長亮點
１２﹒５元至１２﹒６元可留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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