《傳聞》國泰（０２９３）珠三角市場擴大，佔營業額比重半成以上

《傳聞》受惠粵港澳大灣區建設，據悉珠三角市場佔國泰航空（００２９３）營業額比重持

續上升﹒已達到半成以上。隨著高鑯及廣珠澳大橋開通，珠三角市場成為國泰業務增長亮點

１２﹒５元至１２﹒６元可留意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

