《傳聞》滴滴下半年港上市，市值或逾６千億元

《傳聞》市場消息指，內地最大網約車平台「滴滴出行」最快下半年啟動上市，目前正與投

資銀行進行上市前工作，已初步決定落戶香港，並考慮不同上市架構，不排除以同股不同權形式

上市，滴滴最終上市時市值或能達７００億至８００億美元（約５４６０億至６２４０億元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

