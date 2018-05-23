《傳聞》百度最快下月以ＣＤＲ形式回Ａ

《傳聞》市場消息指，百度有望最快６月份，以ＣＤＲ（中國預託證券）形式回歸Ａ股，成

首家發行ＣＤＲ試點企業，分析料ＣＤＲ制度將成港股勁敵。

此前亦有報道指，阿里巴巴及京東最快下月回歸Ａ股，ＣＤＲ首批名單有可能是兩家或四家

。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

