《魚缸博客》阿爺減砵砵車進口稅，經銷商中升（８８１）有運行！

《魚缸博客》花旗同神州雖然早前話暫停貿易戰，但花旗總統侵侵似乎對兩國嘅談判結果唔

多滿意，令到缸友又擔心起兩大國經濟局面唔穩定，搞到香江魚缸喺佛誕後又腳軟，今日（２３

日）最多碌低逾４００點添。不過部分股份都仲係有運行，出現「炒股唔炒市」局面。

阿爺話，今年７月１日起，會降低汽車同零部件進口關稅。消息令到一班砵砵車同砵砵車經

銷商炒起。不過，進口車關稅下調，有機會加劇咗本地車同外國車嘅價格競爭，所以砵砵車唔算

完全受惠晒呢項新政策，反而砵砵車經銷商更加受惠。因為當寶馬、奔馳、雷克薩斯、保時捷等

進口豪車嘅銷量再次上升，汽車經銷商嘅收入就可以明顯增加。

經銷商入面，中升（００８８１）市值相對較大，以周一（２１日）收市價計算，市值達到

五百幾億，而且公司經銷嘅砵砵車銷售組合入面，又有多款豪華車，例如「奔馳」、「奧迪」、

「寶馬」、「保時捷」，２０１７年度實現新車銷量按年增近１４巴仙至３４﹒１萬台，當中豪

華車品牌佔總銷量的比重達４２巴仙。同時，公司２０１７年嘅平均存貨周轉天數，由３４﹒５

天下降至２９﹒８天，表示去存貨嘅控制做得好好。

公仔圖亦顯示，中升股價過去一年都做得好好，想儲貨嘅缸友可以等佢回落至十天線（約

２４﹒１４銀）時再出手！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

