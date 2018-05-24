《傳聞》中國降低汽車進口關稅，汽車股普遍下跌，惟比亞迪（０１２１１）逆市上升
０﹒５５元，以５３﹒７５元收市。據悉比亞迪除了推出新能源車之外，市場銷售亦由一線城市
擴展二線城市，擴大新能源車市場。
另一方面，中鋁國際（０２０６８）走勢呈強，昨日（２３日）急升１１％，以３﹒４元收
市，升勢有餘未盡。據聞中鋁國際力拓工業用鋁業務，包括在內地洽商興建數十座全鋁天橋，料
成為業務新增長點，３﹒３元水平可加以留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2018 09:20
《傳聞》比亞迪（１２１１）拓二線城市中鋁（２０６８）拓工業鋁
《傳聞》中國降低汽車進口關稅，汽車股普遍下跌，惟比亞迪（０１２１１）逆市上升
０﹒５５元，以５３﹒７５元收市。據悉比亞迪除了推出新能源車之外，市場銷售亦由一線城市
擴展二線城市，擴大新能源車市場。
另一方面，中鋁國際（０２０６８）走勢呈強，昨日（２３日）急升１１％，以３﹒４元收
市，升勢有餘未盡。據聞中鋁國際力拓工業用鋁業務，包括在內地洽商興建數十座全鋁天橋，料
成為業務新增長點，３﹒３元水平可加以留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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