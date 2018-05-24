《傳聞》內地干預煤價，煤股昨日（２３日）應聲下挫，但以煤作為燃料的化肥股則逆市上
升。據悉，煤價回落可推高化肥毛利，近日中海化學（０３９８３）走勢可人，昨日更逆市上升
７仙，以２﹒４９元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2018 09:18
《傳聞》化肥業毛利升捧中海化學（０３９８３）
《傳聞》內地干預煤價，煤股昨日（２３日）應聲下挫，但以煤作為燃料的化肥股則逆市上
升。據悉，煤價回落可推高化肥毛利，近日中海化學（０３９８３）走勢可人，昨日更逆市上升
７仙，以２﹒４９元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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