《傳聞》化肥業毛利升捧中海化學（０３９８３）

《傳聞》內地干預煤價，煤股昨日（２３日）應聲下挫，但以煤作為燃料的化肥股則逆市上

升。據悉，煤價回落可推高化肥毛利，近日中海化學（０３９８３）走勢可人，昨日更逆市上升

７仙，以２﹒４９元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

