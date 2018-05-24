《傳聞》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截止，市場消息指，錄
得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。
該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公
開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２
２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/05/2018 09:01
《傳聞》佰悅集團（０８５４５）孖展截止超購近２１倍
《傳聞》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截止，市場消息指，錄
得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。
該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公
開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２
２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態24/05/2018
北韓拆核試場 准南韓傳媒採訪
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】地產信託獲監管青睞 盈展項目證券化加速資金回籠
|中國故事23/05/2018
【上海特寫】金牌商場策劃司徒文聰另起爐灶 助上海舊街換新裝
|FOCUS23/05/2018
【FOCUS】侵侵造福內地車主 中美農產品大刁或浮水面
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】「一地兩檢」利通關與經濟 冀6月三讀通過
|生財有道23/05/2018
【透視大灣區－緣起】醞釀9年終成真 經濟冀誕「不得了」奇蹟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰