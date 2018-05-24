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即市新聞

24/05/2018 09:01

《傳聞》佰悅集團（０８５４５）孖展截止超購近２１倍

　　《傳聞》香港玩具公司佰悅集團（０８５４５）昨日（２３日）孖展截止，市場消息指，錄
得孖展１﹒９１億元，超額近２１倍。
　　該公司計劃按每股０﹒２５至０﹒３５元發售２﹒５億股，９０％作配售股份，１０％作公
開發售，集資規模６２５０萬至８７５０萬元。以每手８０００股計算，入場費為２８２８﹒２
２元。５月３１日創業板掛牌。保薦人為豐盛融資。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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