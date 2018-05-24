《傳聞》中石化（００３８６）提高美原油進口規模至紀錄高點

《傳聞》外電引述兩位未具名知情人士報道稱，中國石化（００３８６）將把自美國原油進

口規模，提高至紀錄高點，作為中國縮窄對美貿易逆差的舉措之一。

公司旗下貿易公司聯合石化，已經買入１６００萬桶６月船期美國原油，相當於每日

５３﹒３萬桶，購買量是月度新高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

