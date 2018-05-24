《傳聞》新浪計劃今年第四季在港第二上市

《傳聞》早已在美國納斯達克掛牌的中國入門網站新浪公司（ＳＩＮＡ Ｃｏｒｐ﹒），計

劃在香港作第二上市，因應港交所容許新經濟股以「同股不同權」方式在港掛牌。

消息指，新浪預期今年第四季在港上市。

新浪目前持有同樣在美國納斯達克上市的微博（Ｗｅｉｂｏ Ｃｏｒｐ﹒）４６％股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

