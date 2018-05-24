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即市新聞

24/05/2018 11:59

《魚缸博客》耐世特（１３１６）外國客仔多，受惠神州降汽車關稅

　　《魚缸博客》上個禮拜花旗國同神州總算就貿易爭議暫時傾得掂數，但呢個結果未能完全反
映喺香江魚缸上，反而魚缸早喺上個禮拜一（１４日）衝上３１５９２點後就開始企唔穩，噚日
仲要失守埋三萬一關口，再加上魚缸成交並冇好顯著嘅升幅，睇嚟缸友對後市都唔太樂觀。
　　就喺神州話要幫花旗國縮減貿易赤字後，神州噚日就宣布，嚟緊７月１日起，唔少進口車嘅
關稅會降至１５巴仙，噚日同過江龍搞合作嘅神州車廠同彈起咗唔少。
　　事實上，比較受惠神州呢次降關稅嘅街坊，耐世特（０１３１６）好明顯就係其中之一。有
唔少國際車廠都係耐世特嘅客仔，其中，花旗國通用汽車、福特汽車就係耐世特嘅主要客戶。通
用汽車近一兩年喺神州銷售快速增長，旗下豪華車品牌佳特力（Ｃａｄｉｌｌａｃ）舊年銷售爆
升超過五成。
　　耐世特近年喺中國收入不斷增長，加上佢喺汽車傳動系統嘅龍頭地位，訂單增長向來相當穩
定。不過，耐世特今年走勢就相當落後，喺今年年頭高見２０﹒４銀兼破頂後就就碌落山，喺今
個月頭低見１１﹒１銀始見反彈。耐世特而家估值唔貴，預測市盈率都係超過１０倍左右，而街
坊敏實（００４２５）大約１３倍，依家耐世特跌勢大致喘定，可考慮現價買入，上望麥格理「
他屐」１６﹒６銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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