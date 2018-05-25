《傳聞》敘福樓（０１９７８）一手中籤率５５％

《傳聞》市場消息指，經營「牛涮鍋」及「牛角」等餐廳的日本料理餐飲集團敘福樓

（０１９７８）一手中籤率達５５％，但大戶投資者需認購７５０手（１５０萬股），才能穩獲

１手，「頂頭槌」中籤率更只得０﹒３％。

敘福樓擬發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及２０００萬股在港公開發售，招股價為

１元至１﹒３元。以每手２０００股計，連同手續費，入場費約２６２６﹒２元。下周三（３０

日）於聯交所主板掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

