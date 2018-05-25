《傳聞》中國計劃大範圍降低消費品關稅

《傳聞》市場消息指，中國計劃大範圍降低消費品關稅，將影響到的行業包括食品、藥品、

健保品、化妝品等，擬於７月１日正式實施。此次涉及的消費品項目數量巨大，遠遠超過去年不

足２００項的水平。

但據悉，降低關稅措施具體細節尚未最終確定，且還需要報國務院批准。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

