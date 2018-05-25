《傳聞》市場消息指，中國計劃大範圍降低消費品關稅，將影響到的行業包括食品、藥品、
健保品、化妝品等，擬於７月１日正式實施。此次涉及的消費品項目數量巨大，遠遠超過去年不
足２００項的水平。
但據悉，降低關稅措施具體細節尚未最終確定，且還需要報國務院批准。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/05/2018 09:01
《傳聞》中國計劃大範圍降低消費品關稅
《傳聞》市場消息指，中國計劃大範圍降低消費品關稅，將影響到的行業包括食品、藥品、
健保品、化妝品等，擬於７月１日正式實施。此次涉及的消費品項目數量巨大，遠遠超過去年不
足２００項的水平。
但據悉，降低關稅措施具體細節尚未最終確定，且還需要報國務院批准。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態25/05/2018
特金會取消前 北韓按承諾拆核試場
|生財有道25/05/2018
【荷蘭直擊】一瓶牛奶背後 喝出千億商機
|生財有道24/05/2018
【透視大灣區】記者手記：前海 繁華中的寧靜
|FOCUS24/05/2018
【FOCUS】美元走強擾動新興市場 騰訊捱沽值得留意
|專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】洪為民：港深聯手金融科技 構建灣區人概念
|專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】前海管理局洪為民：大灣區規劃料設協調機制
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰