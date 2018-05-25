《魚缸博客》聯想集團績差仲有得彈，走勢難估咪亂咁掂！

《魚缸博客》花旗國總統侵侵突然宣布取消美朝峰會，搞到華爾街魚缸腳仔軟，香江呢邊今

早（２５日）都跟住低開９６點。喺「三桶油」同風電佬顯著走低嘅情況下，魚缸半日最多跌過

１７４點。

聯想集團（００９２２）噚日中午放榜，截至３月底止第四季度嘅淨利潤係３３００萬美金

，遠低於市場預期嘅１﹒１４億美金，而全年度就盈轉虧１﹒８９億美元，虧損幅度都高過市場

預期。但勢估唔到，佢績差仲有得彈高喎。

面對呢條魚毛放榜之後嘅升勢，唯一可以解釋到嘅，就係短期內嘅壞消息可能都已經浮晒面

。不過，博客就真係對佢後市走勢唔算太樂觀喇，雖然聯想集團係科技佬之一，但就永遠都唔跟

板塊升，又唔太受到Ｄ相關利好消息刺激，有朋友甚至話過佢係過氣嘅科技佬，慘慘。睇怕唔轉

型嘅話，都幾難同街坊們競爭。

參考埋大行嘅睇法，目前咁多間今日點評過聯想集團嘅大行之中，得麥格理睇得最樂觀，畀

咗個跑贏大市評級，「他屐」就５﹒１銀。其他都普遍畀中性，甚至減持評級，而「他屐」普遍

都低過現價。中金就最狠心，只係畀得２﹒６銀。

雖然聯想今日繼續熱炒，不過博客就有少少擔心依家只係虛火，加上魚缸都仲係未穩定，再

者喺下個禮拜五（１日）收市後就被踢出藍戰士系列，呢條魚毛其後走勢都仲係個問號，相對難

預測，建議缸友都係唔好亂咁掂喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

