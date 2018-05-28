《傳聞》中國啤酒市場回暖，據悉今年以來啤酒產量持續回升，已重返四年前水平，加上世
界盃將至，啤酒銷售迎來高峰，這可以解釋啤酒股持續呈強因由所在，青島啤酒（００１６８）
股價短期可挑戰５０元大關。
另一方面，在廢紙進口令升級之下，內地廢紙價格持續上揚，預期年內紙價仍有進一步上
升的可能。玖龍紙業（０２６８９）上周五（２５日）逆市上升０﹒２元，以１２﹒６６元收市
，可在１２元附近候低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/05/2018 09:09
《傳聞》啤酒產量增捧青啤（１６８），紙價升吸玖紙（２６８９）
《傳聞》中國啤酒市場回暖，據悉今年以來啤酒產量持續回升，已重返四年前水平，加上世
界盃將至，啤酒銷售迎來高峰，這可以解釋啤酒股持續呈強因由所在，青島啤酒（００１６８）
股價短期可挑戰５０元大關。
另一方面，在廢紙進口令升級之下，內地廢紙價格持續上揚，預期年內紙價仍有進一步上
升的可能。玖龍紙業（０２６８９）上周五（２５日）逆市上升０﹒２元，以１２﹒６６元收市
，可在１２元附近候低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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