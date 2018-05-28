《傳聞》啤酒產量增捧青啤（１６８），紙價升吸玖紙（２６８９）

《傳聞》中國啤酒市場回暖，據悉今年以來啤酒產量持續回升，已重返四年前水平，加上世

界盃將至，啤酒銷售迎來高峰，這可以解釋啤酒股持續呈強因由所在，青島啤酒（００１６８）

股價短期可挑戰５０元大關。

另一方面，在廢紙進口令升級之下，內地廢紙價格持續上揚，預期年內紙價仍有進一步上

升的可能。玖龍紙業（０２６８９）上周五（２５日）逆市上升０﹒２元，以１２﹒６６元收市

，可在１２元附近候低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

