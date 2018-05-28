《傳聞》內地放寬生育與振興奶業措施，蒙牛（０２３１９）將是受惠者，有利銷售穩增。
據悉蒙牛已設定在２０２０年銷售達到千億元人民幣目標，可作為中長線投資。蒙牛上周五
（２５日）力守２６元水平，可在２５元至２６元水平收集。
另一方面，南方航空（０１０５５）上周五（２５日）逆市上升兩仙，以７﹒８７元收市。
據聞南航全力拓展國際航線，包括歐洲與北美航線，預期將會成為股價上升催化劑，可在７﹒４
元至７﹒５元價位低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/05/2018 09:06
《傳聞》蒙牛（２３１９）期千億銷售，南航（１０５５）拓歐美線
《傳聞》內地放寬生育與振興奶業措施，蒙牛（０２３１９）將是受惠者，有利銷售穩增。
據悉蒙牛已設定在２０２０年銷售達到千億元人民幣目標，可作為中長線投資。蒙牛上周五
（２５日）力守２６元水平，可在２５元至２６元水平收集。
另一方面，南方航空（０１０５５）上周五（２５日）逆市上升兩仙，以７﹒８７元收市。
據聞南航全力拓展國際航線，包括歐洲與北美航線，預期將會成為股價上升催化劑，可在７﹒４
元至７﹒５元價位低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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