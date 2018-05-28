《傳聞》美同意放生中興，中國則批准高通收購恩智浦

《傳聞》市場消息指，華府通知美國國會議員，稱已達成一項允許中興通訊（００７６３）

繼續經營的協議。根據這一協議，中興通訊將支付更多的罰款、聘請美國合規官員並重組其管理

團隊。一旦中興通訊遵守協議，商務部將解除導致該公司無法接觸美國供應商的禁令。

而美國則以此為條件，要求中國批准高通以４４０億美元收購恩智浦半導體交易。而最新消

息亦指出，中國計劃批准該收購交易，中國國家市場監督管理總局今日（２８日）將就此事召開

會議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

