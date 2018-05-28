《傳聞》太興今年上市籌７﹒８億

《傳聞》市場消息指，以港式燒味起家的太興飲食集團，已委聘交銀國際安排上市事宜，目

標今年內掛牌，初步計劃集資約１億美元（約７﹒８億元）。

據其官網顯示，該集團目前還有７個副品牌，包括被選為米芝蓮推介食肆的「靠得住」、台

式餐廳「茶木」等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

