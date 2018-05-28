《傳聞》彭博引述市消息人士指出，互聯網金融「獨角獸」京東金融計劃２０１９至
２０２０年實現Ａ股上市，公司預計市值將達到４０００至５０００億元人民幣。
據報，京東金融目前正在進行一輪募資，集資規模９０００萬元人民幣，將以換購現有股東
持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融估值為１０００億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/05/2018 13:01
《傳聞》京東金融計劃Ａ股上市，預計市值最少四千億人幣
《傳聞》彭博引述市消息人士指出，互聯網金融「獨角獸」京東金融計劃２０１９至
２０２０年實現Ａ股上市，公司預計市值將達到４０００至５０００億元人民幣。
據報，京東金融目前正在進行一輪募資，集資規模９０００萬元人民幣，將以換購現有股東
持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融估值為１０００億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|FOCUS28/05/2018
【FOCUS】意西兩國股債雙殺 或考驗人民幣強勢
|生財有道28/05/2018
【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望 撬動萬億級基建商機
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
|中國故事25/05/2018
【上海特寫】家樂福新零售超市落滬 大玩刷臉支付、海鮮即煮即食
|生財有道25/05/2018
【透視大灣區－置業】三個字抵福田 憧憬住大Ｄ 粵房價或年升5%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰