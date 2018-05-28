《傳聞》京東金融計劃Ａ股上市，預計市值最少四千億人幣

《傳聞》彭博引述市消息人士指出，互聯網金融「獨角獸」京東金融計劃２０１９至

２０２０年實現Ａ股上市，公司預計市值將達到４０００至５０００億元人民幣。

據報，京東金融目前正在進行一輪募資，集資規模９０００萬元人民幣，將以換購現有股東

持股的方式進行。該輪募資完成後，京東金融估值為１０００億元人民幣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

