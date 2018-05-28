《傳聞》內地手遊開發商創夢天地赴港上市，集資３億美元

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，內地手遊開發商、以深圳為基地的創夢天地

（ｉＤｒｅａｍＳｋｙ），計劃赴港上市，集資約３億美元，中金、招商證券及瑞信為聯席保薦

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騰訊（００７００）目前持有創夢天地２０﹒６５％股權。

創夢天地是在接近兩年前自納斯達克退市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

