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即市新聞

29/05/2018 09:14

《傳聞》銀建（１７１）擬併購，中海物業（２６６９）拓商廈管理

　　《傳聞》中海物業（０２６６９）昨日（２８日）急升０﹒２３元，以２﹒８９元收市，直
撲３﹒７元的歷史高位。據聞中海有意拓展中高端物業管理業務，尤其是商用物業管理，有助提
升毛利率，宜待股價回落至２﹒６元水平低位。
　　另一方面，銀建國際（００１７１）股價反覆升上２元水平，傳聞銀建拓展電力與石油化工
以外新業務，有意收購現金流強的業務資產，可在１﹒９５元至１﹒９８元投機性買入，止蝕位
為１﹒８５元。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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