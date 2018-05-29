《傳聞》匯付天下及江西銀行已通過聆訊，計劃下月上市

《傳聞》市場消息指，內地支付服務商匯付天下（０１８０６）已通過聆訊，料於６月上旬

招股，由集資額由此前傳出的約３１億元，降至約２０多億元。

另外，據悉城商銀行江西銀行亦通過聆訊，籌資約６２億元，計劃下月中上招股。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

