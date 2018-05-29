《傳聞》市場消息指，內地支付服務商匯付天下（０１８０６）已通過聆訊，料於６月上旬
招股，由集資額由此前傳出的約３１億元，降至約２０多億元。
另外，據悉城商銀行江西銀行亦通過聆訊，籌資約６２億元，計劃下月中上招股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/05/2018 09:01
《傳聞》匯付天下及江西銀行已通過聆訊，計劃下月上市
《傳聞》市場消息指，內地支付服務商匯付天下（０１８０６）已通過聆訊，料於６月上旬
招股，由集資額由此前傳出的約３１億元，降至約２０多億元。
另外，據悉城商銀行江西銀行亦通過聆訊，籌資約６２億元，計劃下月中上招股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態29/05/2018
兩韓首腦力挽特金會 或三方會談
|生財有道28/05/2018
港鐵下月底加價 年內推八達通3%優惠相抵
|FOCUS28/05/2018
【FOCUS】意西兩國股債雙殺 或考驗人民幣強勢
|生財有道28/05/2018
【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望 撬動萬億級基建商機
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰